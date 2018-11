Rui Vitória garante: "Nunca quis sair daqui. Nem quero"

Rui Vitória aproveitou o tema para deixar um aviso, numa semana em que Luís Filipe Vieira também disse, em entrevista à TVI, que por ele [Vieira] o técnico fica até ao final do contrato que termina em 2020. "Nunca daqui quis sair, nem quero", frisou esta quinta-feira o técnico encarnado, que na última derrota frente ao Belenenses, no Jamor, viu lenços brancos dos adeptos.

Sobre o telefonema em concreto, no qual Vieira e Boaventura parecem combinar condições para uma eventual saída de Rui Vitória para o Everton, no final do ano passado, o técnico lembrou que tinha "ganho o bicampeonato" [que deu o tetra ao Benfica] há pouco tempo e que havia "contactos de todo o lado", mas que não passou "de uma possibilidade".

"Não me preocupa, desde que entrei no Benfica, tudo o que são eventuais sondagens e contactos. Quem trabalha comigo sabe como penso, gosto de ser discreto. Nunca daqui quis sair, nem quero. Quem trabalha comigo sabe que só chega ao pé de mim com algo concreto para analisar, senão nem chegam ao pé de mim. O que me move não são só as condições financeiras, é o envolvimento, a confiança, o projeto, como me integro. Tem sido assim", disse Rui Vitória, na conferência de antevisão do jogo com o Moreirense, sexta-feira, na Luz, para a 9.ª jornada da Liga.

O treinador do Benfica elogiou o adversário. "Tem feito uma época dentro do que é previsível. Um treinador novo, com jogadores novos e tem vindo a melhorar. Está bem organizada, joga num 4-3-3 que às vezes inverte o triângulo do meio com dois homens à frente da linha defensiva. E tem Nené, que tem muito golo. Mas importa-nos acima de tudo o nosso jogo e a nossa qualidade, queremos um resultado muito positivo", disse, sobre o jogo que marca o regresso à Luz depois da derrota que valeu a perda da liderança, na jornada anterior, no Jamor.

Mea-culpa sobre o rácio de vitórias

Rui Vitória aproveitou ainda para esclarecer a frase que proferiu na semana passada, antes do jogo com o Belenenses, na qual garantira ser o treinador do Benfica com melhor rácio de vitórias na Liga dos Campeões, facto que não correspondia à verdade. "O que eu queria referir era o rácio entre épocas em que estou no Benfica e número de vitórias por épocas.

Foi uma má explicação da minha parte e foi da minha responsabilidade, para não se pensar que houve aqui alguma informação passada de forma errada por alguém".

O título europeu que Vieira quer

No dia em que assinalou o 15.º aniversário da chegada à presidência do Benfica, quarta-feira, Luís Filipe Vieira vincou a ambição de não sair do clube sem antes ser campeão europeu. Confrontado com esse objetivo, Rui Vitória avisa que ainda "há muito trabalho para fazer".

"O presidente está a acabar este mandato, já disse que será recandidato, trata-se de uma pessoa com vitalidade e energia. Para se ser campeão europeu, e por natureza também sou otimista dentro da racionalidade, é necessário que tudo seja bem pensado e estruturado. Essa é uma visão que o presidente tem, mas há muito trabalho pela frente. É uma ambição que se pode ter, mas há muito trabalho para fazer."

Abraço para Peseiro

O despedimento de José Peseiro no Sporting foi também tema de conversa na conferência de imprensa do técnico encarnado. Vitória fez questão de deixar elogios ao "amigo".

"É um amigo, um amigo como tenho em todos os lados. Nunca é agradável. uma situação destas. Ele é um treinador com provas dadas e envio-lhe daqui um abraço por isso mesmo. O futebol português tem evoluído nestes últimos anos e é certo que com estabilidade acontecem melhores resultados. Isso é evidente. Mas cada clube tem as sua realidade e quem sou eu para me meter na vida do Sporting. Agora, acho que a estabilidade deve ser dada, porque com isso há mais sucesso do que insucesso", referiu o treinador do Benrfica.