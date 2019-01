Raul José e Miguel Quaresma no Sporting, anuncia o Al-Hilal

© Miguel Quaresma e Raúl José deixam de trabalhar com Jorge Jesus para regressarem ao Sporting

Adjuntos de Jorge Jesus já têm funções definidas no Sporting

O Al-Hilal, clube saudita treinado por Jorge Jesus, anunciou esta segunda-feira que os adjuntos Raul José e Miguel Quaresma vão rumar ao Sporting para ocuparem lugares na estrutura do futebol dos leões.

Conforme o conjunto da Arábia Saudita anunciou nas redes sociais, os dois treinadores deixam os cargos "após pedido", depois de terem "mostrado vontade de deixar o trabalho técnico e integrar cargos administrativos após ofertas do Sporting".

Para já, chega ao Al-Hilal o também português João de Deus, de 42 anos, que já orientou a equipa B do Sporting, "apontado" por Jorge Jesus.

Tal como o DN noticiou no dia 14 de novembro, Raul José, de 55 anos, vai chefiar o departamento de scouting dos leões, enquanto Miguel Quaresma, de 65 anos, passará a ser o diretor técnico para a formação. Refira-se que Raul José era adjunto de Jorge Jesus desde 2004/05 no Moreirense, enquanto Miguel Quaresma passou a fazer parte dessa equipa técnica em 2006/07, no Belenenses.