Praxe de Cristiano Ronaldo na Juventus: cantar "Minha casinha" (vídeo)

Em Itália continua a loucura à volta de Cristiano Ronaldo e a estreia no Calcio. Tudo o que diz respeito a CR7 vira sucesso imediato nas redes sociais. Desta vez foi a praxe do melhor jogador do Mundo, na Juventus, a dar que falar. A praxe foi feita em português e ao som de "Minha Casinha" dos Xutos & Pontapés. A música já tinha sido entoada aquando da apresentação do português enquanto jogador do Real Madrid, em 2009, e usada nos festejos do título europeu de seleções, no Euro 2016.

João Cancelo, que esta época trocou o Inter pela Juve, também teve de subir ao palco e optou por uma música brasileira: "Vem morena", do MC Rael.

Os vídeos das atuações artísticas dos portugueses acabaram nas redes sociais para delícia dos fãs dos jogadores. No sábado, ambos têm estreia marcada pela Juventus, às 17:00, frente ao Chievo, em Verona.

A essa hora o mundo estará de olhos postos em Verona, o que levará a autarquia a tomar medidas de segurança extraordinárias. A autarquia está preocupada com eventuais incidentes e por isso decidiu mesmo adotar procedimentos antiterrorismo. "O jogo vai assumir uma importância global e haverá unidades antiterrorismo nas ruas", contou o vice-presidente da autarquia de Verona, Angelo Sidoti, à imprensa italiana, aconselhando os cerca de 30 mil adeptos que têm bilhete para o jogo a deslocarem-se para o estádio a pé.