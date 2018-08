Reino Unido. Estreia de Ronaldo na Juve poderá quebrar regra com 50 anos

Um canal britânico está a considerar transmitir a estreia de Cristiano Ronaldo pela Juventus na liga italiana, no sábado, e poderá quebrar uma regra com meio século que proíbe a transmissão de jogos de futebol ao vivo durante as 14:45 e as 17:15, aos sábados, em Inglaterra e na Escócia.

A regra foi imposta na década de 60, quando havia a preocupação de que a transmissão televisiva de desportos levasse a que menos pessoas comprassem bilhetes para assistir aos jogos nos estádios, uma diretiva que ainda é respeitada pela maioria das cadeias televisivas no Reino Unido, que não transmitem futebol profissional e encontros estrangeiros durante este período.

A notícia foi avançada pela Bloomberg, que também refere que um porta-voz da canal televisivo em causa a recusou comentar o sucedido. A estreia do capitão da seleção portuguesa pela equipa de Turim poderá levar o canal em questão a romper a regra que vigora há 50 anos por 15 minutos e, por isso, a estação televisiva pondera duas hipóteses: mostrar uma mensagem durante os primeiros quinze minutos de jogo a explicar porque é que não pode transmitir o jogo, ou preencher o tempo com comentário e análise da partida.

A Juventus vai disputar o primeiro jogo da liga italiana com o A. C. Chievo Verona, às 17:00 - hora de Portugal continental e também do Reino Unido -, sendo um dos poucos jogos que não vai ser adiado depois do colapso de uma ponte em Génova, na terça-feira.