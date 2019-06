Oficial: Benfica recebe proposta de 126 milhões por João Félix

João Félix prepara-se para dizer adeus ao Benfica e assinar pelo Atlético Madrid. O clube da Luz confirma que recebeu uma proposta de 126 milhões de euros do clube espanhol pelo jogador, a qual "está a ser analisada". O valor da oferta supera o valor da cláusula de rescisão, que é de 120 milhões. "Mais se informa que o valor proposto acima da cláusula de rescisão contempla o custo financeiro indexado ao

pagamento a prestações previsto nesta proposta", pode ler-se no comunicado.

E a confirmar-se é a maior venda do Benfica, a maior compra do Atlético, além de ser a maior transferência nacional e a quarta mais cara de sempre do futebol mundial. À frente do internacional português estão somente de Kylian Mbappé (PSG por 135 milhões); Philippe Coutinho, (Barcelona por 145 milhões) e Neymar (PSG por 222 milhões).

Horas antes de o Benfica anunciar a chegada da proposta milionária, o jogador foi homenageado em Viseu, mas não falou aos jornalistas, enquanto o pai abordou a possível saída sem confirmar valores e clube destinatário.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois do Atlético ter aceitado bater a cláusula de rescisão, João Félix interrompeu as férias em Ibiza para ir a Madrid ao encontro do seu empresário, Jorge Mendes, e negociar o seu contrato com os colchoneros. Chegado lá fez os habituais exames médicos, aceitou assinar por cinco anos a troco de seis milhões limpos por época, soube o DN.

No dia 17 a bomba estourou em Espanha, com o jornal Marca a anunciar a contratação iminente. "A chegada de João Félix ao Atlético Madrid é iminente. Nas próximas horas pode ser anunciada a aquisição da jovem estrela portuguesa pelos rojiblancos, que ganham desta forma a corrida a vários dos grandes clubes da Europa", pode ler-se na Marca. Uma hora depois o outro jornal de Madrid, o As, noticiava que o jogador já está em Madrid com o empresário Jorge Mendes para assinar pelo Atlético. Uma versão confirmada depois pelo DN.

Desde que acabou a temporada, e Félix festejou a conquista do campeonato pelo Benfica e a Liga das Nações pela seleção nacional, que o benfiquista de apenas 19 anos está nas bocas do mundo e nas páginas dos jornais pelo alegado interesse de Atlético Madrid, Manchester City e Real Madrid, principalmente. Mas o destino será mesmo o At. Madrid, clube que procurava um "novo Griezmann", jogador que bateu a cláusula de 120 milhões de euros para sair do clube (e alegadamente assinar pelo Barcelona, o que ainda não aconteceu).

Dispensado pelo FC Porto e fã de Kaká

Nascido em Viseu, e iniciado no futebol na escola '"Os Pestinhas", João Félix chegou à Luz em 2015/16, depois de dispensado pelo... FC Porto. Na formação dos dragões, o talento invulgar já era reconhecido. Chegou mesmo a fazer parte do chamado Projeto Jogador de Elite (PJE), onde apenas os melhores jovens da formação portista entrariam. No entanto, o corpo franzino fez que com os portistas abrissem mão de um talento que se desenvolveu rapidamente no Seixal, a casa da formação benfiquista.

Ao longo das duas últimas temporadas, Félix foi galgando etapas de afirmação. Em setembro de 2016, ainda no primeiro ano de júnior, tornou-se o mais jovem jogador a atuar pela equipa B do Benfica, com 16 anos e dez meses, num jogo da II Liga em Freamunde. Nessa mesma época, cinco meses depois, em fevereiro, acrescentou outro recorde precoce: o futebolista mais novo de sempre a marcar na II Liga, aos 17 anos, três meses e cinco dias, num jogo frente ao Académico de Viseu.

Fã do brasileiro Kaká, o menino-prodígio foi vincando o seu talento raro em diferentes patamares. Na última época, por exemplo, fê-lo em quatro competições - II Liga, campeonato de juniores, Youth League e International Cup - dividindo-se entre a equipa B e a de juniores.

As notícias do interesse de grandes clubes europeus dispostos a pagarem muitos milhões mesmo antes de o jogador se estrear na equipa principal foram-se sucedendo. Mas o Benfica blindou-o com uma cláusula astronómica antes de o fazer subir ao plantel principal. Esta época fez 43 jogos, 20 golos, 11 assistências e acabou campeão nacional e internacional português, fazendo parte do grupo que conquistou a Liga das Nações.

O 17.º no Atlético de Madrid

João Félix arrisca ser o 17.º português a vestir as cores colchoneras, depois de Mendonça (1958-1967), Paulo Futre (1987-1993), João Vieira Pinto (1990-1991), Hugo Leal (1999-2001), Dani (2001-2003), Maniche (2006-2009), Zé Castro (2006-2008), Costinha (2006-2007), Sílvio (2011-2013), Pizzi (2011-2012), Simão Sabrosa (2007-2011), Tiago Mendes (2010-2017), Rúben Micael (2011-2012), André Moreira (2014), Diogo Jota (2016-2018) e Gelson Martins (2018-2019).