João Félix ofereceu camisola do Benfica ao presidente da Câmara de Viseu

João Félix foi esta quarta-feira homenageado na Câmara Municipal de Viseu, onde recebeu o estatuto de "Viriato de Ouro" destinado aos embaixadores da cidade. Almeida Henriques, presidente da autarquia, ofereceu-lhe uma placa em bronze com a fachada do edifício da autarquia, que tem 103 anos.

O internacional português retribuiu com a oferta de uma camisola do Benfica, já com o escudo de campeão nacional, devidamente autografada. "Agradeço a Viseu o carinho que sempre demonstraram ter por mim. Nasci aqui e vou levar Viseu para sempre no coração", garantiu o futebolista no seu curto discurso.

No final da cerimónia, João Félix foi à varanda dos Paços do Concelho para agradecer às centenas de pessoas que estavam no exterior do edifício camarário, tendo depois recusado falar aos jornalistas sobre a sua transferência para o Atlético de Madrid, por 120 milhões de euros, que ainda não foi oficializada. "Esta homenagem é especial, estou super satisfeito", limitou-se a dizer.

À saída da Câmara, o jogador distribuiu autógrafos pelas centenas de pessoas, sobretudo jovens, que o esperavam.