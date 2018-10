Neymar veio a Peniche só para ver o amigo Medina surfar

O futebolista brasileiro Neymar esteve esta quinta-feira em Portugal, mais concretamente em Peniche, a assistir à prova do compatriota Gabriel Medina no Mundial de surf. Segundo o jornal O Globo, o jogador do Paris SG deslocou-se de jato privado a Portugal nesta manhã, tendo estado na companhia de Medina já depois de o brasileiro ter ultrapassado a oposição do australiano Ryan Callinan no terceiro round da competição.

O internacional canarinho partilhou na rede social Instagram fotos do encontro com Gabriel Medina.

"É bom ter o Neymar aqui, ele é um bom amigo. Dá-me mais motivação. Nós temos a mesma vida, mas em desportos diferentes. Tentamos fazer o nosso melhor a representar o país onde nascemos e é muito bom tê-lo aqui. Não foi uma surpresa, porque combinei com ele. Disse-me que estava de folga do PSG e acabou aqui a ver um heat", revelou o líder do ranking, após ter garantido o apuramento para os quartos-de-final.

A amizade entre os dois desportistas é antiga. Há um ano atrás, foi Medina quem visitou Neymar em Paris depois de ter ganho a etapa francesa do Mundial de surf. Medina está em Portugal a lutar pelo título de campeão mundial de surf (é o atual líder do ranking), que conquistou pela primeira vez em 2014.

Gabriel Medina teve de se aplicar para se superiorizar ao wild-card Ryan Callinan, que até acabou por ajudar o adversário quando cometeu uma interferência, num 'heat' em que o brasileiro somou 13,60 e o australiano 7,33.