Manú Ginobili diz adeus ao basquetebol

Manú Ginobili, um dos basquetebolistas míticos dos San Antonio Spurs, disse adeus ao basquetebol com um anúncio simples através da sua conta de twitter.

Ao longo de 16 anos na NBA, o argentino disputou 1275 jogos, tendo-se sagrado quatro vezes campeão, sempre ao serviço dos San Antonio. Em 2004 atingiu um dos pontos mais altos quando a sua seleção bateu na final dos Jogos Olímpicos de Atenas o dream team norte-americano.



Desde 2002/2003 acumulou salários na ordem dos 130 milhões de dólares americanos. Na Europa venceu ainda uma Euroliga ao serviço dos italianos do Kinder Bolonha.



Fecha-se um ciclo com o adeus do argentino, um dos estrangeiros ma importantes da história da NBA.