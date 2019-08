Kaizer: "Novos jogadores têm de jogar melhor"

O treinador do Sporting tentou retirar dramatismo dos dois resultados negativos dos leões esta época. Depois da goleada na Supertaça (0-5, Benfica), há uma semana, a equipa de Marcel

Keizer empatou no terreno do Marítimo (1-1) no arranque da I Liga."Foi mais um jogo duro. Acho que começámos bem. Aos vinte minutos recuperámos o jogo e marcámos. Dominámos até ao intervalo", analisou o treinador holandês.

Depois, a questão das opções, com Bas Dost e Vietto a saírem do banco apenas aos 73 minutos. "Temos dois grandes avançados e a ideia era colocar o Luiz para colocar alguma pressão na zona defensiva do Marítimo", justificou Kaizer.

E deixou um recado aos reforços - e Vietto é um deles, a propósito. "Os novos jogadores têm de se ajustar um bocadinho. Não é problema, porque é o início da época, mas têm de jogar melhor", apontou.

A "novela" em torno da permanência do capitão, que se mantém no plantel e a titular, é um não-assunto para o técnico: "Não temos de discutir a mentalidade do Bruno Fernandes. O que mostrou é o que esperamos".

Um ponto ganho

Nuno Manta Santos, que pegou no Marítimo esta época, falou em ponto ganho e equilíbrio.

"Conquistámos um ponto num jogo difícil, como prevíamos", considerou o treinador da equipa madeirense.

"Fizemos um golo num contra-ataque e ficámos mais confortáveis. Estávamos a controlar e depois o Sporting chegou ao golo e levou o empate para o intervalo", aprofundou Marta Santos.

"A segunda parte foi muito intensa, com muitas transições ofensivas e defensivas. O Sporting também teve várias ocasiões, mas em termos de oportunidades flagrantes penso que houve igualdade", concluiu.