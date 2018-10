Isco sobre Ronaldo: " Não podemos chorar por alguém que não quis estar aqui"

O Real Madrid está em crise e as perguntas em torno da falta que Cristiano Ronaldo faz à equipa são uma constante. Esta segunda-feira, no lançamento do jogo da Champions entre os merengues e o Viktoria Plzen, o nome do avançado português veio uma vez mais à baila, até porque a derrota caseira do fim de semana com o Levante (1-2) deixou marcas profundas.

"Estão sempre a falar nisso. Não podemos falar de quem não está cá. O mesmo com Bale ou Carvajal, quando não jogam. Temos soluções de sobra para marcar golos. Não podemos chorar por alguém que não quis estar aqui", referiu esta segunda-feira Isco, referindo-se a Cristiano Ronaldo, que no verão trocou o Real Madrid pela Juventus.

O jogador acredita que o Real Madrid vai inverter a tendência de maus resultados esta terça-feira diante dos checos do Plzen. "Não é fácil lidar com os maus resultados. Mas estou neste clube há seis temporadas e já vivi outros momentos maus. Mas conseguimos sempre reerguer-nos. Aqueles que nos criticam acabam sempre por por o rabo entre as pernas. Parece que gostam de ver o Real Madrid em baixo, mas nunca nos podem dar como mortos", referiu.