França vence e deixa a Alemanha fora do play-off

A França venceu esta terça-feira a Alemanha por 2-1, resultado que coloca os alemães fora do play-off de apuramento do vencedor da Liga A da Liga das Nações da UEFA.

O jogo disputado no Stade de France até começou bem para a equipa de Joachim Löw, uma vez que logo aos 14 minutos Toni Kroos abriu o marcador na transformação de um penálti.

Contudo, na segunda parte, os campeões do mundo reagiram e conseguiram o empate através de Antoine Griezmann, que respondeu de cabeça a um cruzamento de Lucas Hernandez. Aos 80 minutos, o avançado do Atlético de Madrid bisou através de um penálti.

Este resultado coloca os franceses na liderança do Grupo 1, com sete pontos, mais quatro que a Holanda, que tem menos um jogo. A Alemanha contabiliza apenas um ponto e está já arredada da conquista da primeira edição da Liga das Nações, estando inclusive em risco de descer à Liga B.

O ano de 2018 já é o pior ano de sempre da seleção alemã, uma vez que atingiu as seis derrotas, algo que nunca tinha acontecido. Brasil, Áustria, México, Coreia do Sul, Holanda e França foram os pesadelos da Alemanha.

A noite desta terça-feira fica marcada pela segunda vitória da história da seleção de Gibraltar. Depois de no sábado ter vencido na Arménia, agora os gibraltinos conseguiram mais três pontos, em casa, frente ao Liechtenstein, por 2-1. Salanovic até colocou os visitantes em vantagem, mas George Cabera conseguiu o empate e Joseph Chipolina voltou a vestir a pele de herói ao fazer o golo do triunfo, depois de ter sido ele o protagonista do triunfo com os arménios.

Com dois jogos por disputar no Grupo 4 da Liga D, Gibraltar ocupa o segundo lugar com seis pontos, menos três que o líder Macedónia, que foi goleada na Arménia, por 4-0.

Eis os resultados desta terça-feira na Liga das Nações:

Liga A - Grupo 1

França-Alemanha, 2-1

Liga B - Grupo 1

Ucrânia-Rep. Checa, 1-0

Liga B - Grupo 4

Rep. Irlanda-País de Gales, 0-1

Liga C - Grupo 3

Noruega-Bulgária, 1-0

Eslovénia-Chipre, 1-1

Liga D - Grupo 1

Cazaquistão-Andorra, 4-0

Letónia-Geórgia, 0-3

Liga D - Grupo 4

Arménia-Macedónia, 4-0

Gibraltar-Liechtenstein, 2-1

Confira aqui as classificações da Liga das Nações