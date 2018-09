Fernando Santos: "Foi uma exibição bem conseguida"

Boa primeira parte e duas estreias no empate com a vice-campeã mundial

O selecionador nacional gostou da atitude dos jogadores esta quinta-feira, no empate a um golo com a Croácia, no jogo realizado no Estádio do Algarve que serviu de preparação da partida com a Itália, da Liga das Nações, que se realiza segunda-feira no Estádio da Luz.

"Foi uma exibição bem conseguida, dentro daquilo que eu esperava, com alguns erros normais já que não havia um grande entrosamento entre estes jogadores. Portugal entrou muito bem no jogo, depois o golo da Croácia criou-nos alguns problemas. Mas voltámos a estar em cima do jogo e na primeira parte era justo que estivéssemos a vencer", referiu.

Fernando Santos considerou que "foi um jogo equilibrado contra uma equipa poderosa" e deixou uma garantia: Não há ninguém excluído e todos são importantes para a seleção nacional".

Já Pepe, autor do golo de Portugal, no dia em que completou 100 jogos com a camisola da seleção nacional, mostrou-se satisfeito: "Para mim todos os jogos de seleção são importantes. A equipa esteve bem, bastantes jogadores jovens tentaram demonstrar o seu valor, acho que estamos de parabéns. Temos bastantes jogadores com muito valor, que merecem estar nesta seleção, é bom para elevar o nível competitivo dentro da seleção. Estamos todos de parabéns".