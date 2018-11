Claudio Braga demitido de treinador do Marítimo

O Marítimo rescindiu esta segunda-feira o contrato com o treinador Cláudio Braga, na sequência dos maus resultados da equipa que culminaram neste domingo na eliminação da Taça de Portugal, em casa, diante do Feirense, com uma derrota por 3-0.

Os marítimistas encontram-se numa série de dez jogos sem vencer, sendo que soma cinco derrotas nas últimas cinco partidas.

O técnico de 44 anos, que este ano foi contratado depois de três épocas na Holanda, termina assim a primeira aventura na I Liga, depois de uma reunião com o presidente Carlos Pereira, que culminou com um acordo amigável para a rescisão do vínculo.

O Marítimo está agora à procura de um novo treinador, que possa já orientar a equipa no jogo do próximo sábado, em casa, com o V. Setúbal, a contar para a 11ª jornada da I Liga.