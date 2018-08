Bruno de Carvalho assume ter "saudades" dos jogadores

Bruno de Carvalho confirmou esta segunda-feira, através da sua página no Facebook, que enviou mensagens aos jogadores do Sporting depois do jogo com o Moreirense, da 1ª jornada da Liga, e antes da partida com o V. Setúbal, da 2ª ronda.

O ex-presidente dos leões justificou esta sua atitude "por respeito" pelos cinco anos em que trabalhou com os atletas, mas também por uma outra razão: "Tenho saudades deles. Saudades de estar ali, de poder dar a minha quota parte de ajuda, de poder ser mais um naquele anel mágico antes de cada jogo, de poder ser a voz de todos os sportinguistas em todas as modalidades do clube, exigindo atitude e compromisso totais pois queremos ser felizes."

Bruno de Carvalho reconheceu que sempre foi seu hábito enviar mensagens aos jogadores, revelando que após o jogo com o Moreirense foi para "dar os parabéns pelo excelente resultado", enquanto a que antecedeu a partida com os sadinos visou "um suposto mau estar" relacionado com o seu regresso à presidência leonina, após a exigência do ex-líder em Alvalade em reocupar a liderança, no final da semana passada. "Jamais lhes poderia querer fazer mal e mostrando que o futebol é uma festa onde a vitória trás a alegria suprema! Desejei que vencessem este primeiro jogo em casa pelo Sporting e pelos seus associados", acrescentou.