Benfica negoceia Carlos Vinícius com o Nápoles

O Benfica está a negociar com o Nápoles a contratação do avançado brasileiro Carlos Vinícius, de 24 anos, que na época passada esteve emprestado pelos italianos ao Mónaco, treinado por Leonardo Jardim.

Ao que o DN apurou, o negócio está a ser intermediado pelo empresário Jorge Mendes, mas as partes ainda estão a tentar chegar a um acordo. Isto porque a primeira proposta do Benfica foi entre os sete e os oito milhões de euros, sendo que o Nápoles fez saber que pretendia no mínimo 15 milhões.

As negociações prosseguiram entretanto, sendo nas últimas horas houve uma aproximação significativa, existindo a convicção na Luz de que se poderá chegar a um acordo próximo dos 12 milhões de euros. A estação de televisão italiana Sky News já avançou que o jogador terá já abandonado o estágio que pré-época dos napolitanos para viajar para Lisboa, algo que o DN não conseguiu confirmar.

Certo é que já existe um princípio de entendimento para um contrato de cinco temporadas com o jogador, que não entra nos planos do treinador Carlo Ancelotti para a nova época. Aliás, Carlos Vinícius encontra-se numa lista de jogadores negociáveis pelos napolitanos, que pretendem fazer um encaixe financeiro para poderem avançar para o reforço da equipa.

O avançado foi descoberto pelo Nápoles no Real SC, em 2017/18, quando o clube de Massamá disputava a II Liga, tendo na altura pago quatro milhões de euros pela sua contratação. No entanto, nunca jogou pelo clube italiano, tendo na época passada estado emprestado durante seis meses ao Rio Ave, onde fez 14 golos em 20 jogos, tendo depois sido cedido ao Mónaco, clube pelo qual fez apenas dois golos em 16 jogos quase sempre como suplente utilizado.

Carlos Vinícius entra agora nos planos do Benfica para completar o ataque da equipa de Bruno Lage, que conta neste momento com o suíço Seferovic e o espanhol Raúl de Tomás, além do venezuelano Jhonder Cadiz, que se encontra lesionado e não deve ficar no plantel.