Andebol. Portugal vence Hungria e consegue a melhor classificação de sempre

Lágrimas, abraços e alguma falta de fair play do adversário na festa da melhor classificação de sempre da seleção portuguesa de andebol num europeu. Esta quarta-feira, na Malmö Arena, na Suécia, Portugal precisava vencer por cinco para não fazer contas e depender dos adversários e acabou o jogo a vencer a Hungria por oito (34-26). A vitória carimbou a melhor participação, que até agora era um sétimo lugar conseguido em 2000. Além disso, a equipa portuguesa garantiu um lugar no torneio de qualificação Olímpica.

Com Areia (eleito o melhor jogador do encontro), Belone Moreira (melhor marcador com sete golos), Daymaro Salina, Alexis Borges e Quintana em bom nível, a equipa de Paulo Pereira foi construindo um triunfo sólido perante uma equipa húngara surpreendida com a defesa agressiva e acerto ofensivo dos portugueses. Portugal terminou com 77% de eficácia de remate (34 golos em 44 remates).

Um jogo em que a seleção começou bem e manteve-se concentrada na missão de conseguir um lugar no jogo que define o 5.º e 6.º lugar. Esse duelo está marcado para sábado (16.00, Sport TV) e o adversário será a Alemanha, a quem a seleção nunca ganhou (três jogos, três derrotas). Mas esta equipa tem estado a surpreender com resultados que poucos esperavam, como aconteceu frente a França e Suécia neste europeu, apesar de não contar com Gilberto Duarte, que é considerado o melhor andebolista português da atualidade.

Os andebolistas portugueses, que há 14 anos não iam a um europeu, podem ainda sonhar com uma presença nos Jogos Olímpicos. O terceiro lugar no grupo da fase dois do Euro2020 permite a Portugal ir jogar o torneio pré-Olímpico que distribui vagas para Toquio2020, que se jogará a partir de 17 de abril, na França ou na Alemanha.

A vitória por uma diferença de oito golos permite a Portugal ficar com vantagem mesmo em caso de desempate entre as três seleções, o que acontecerá caso a Islândia se imponha à equipa anfitriã Suécia esta noite.

O já famoso sete contra seis...

Portugal começou a apostar ainda antes dos 10 minutos no sistema atacante sete contra seis, o que, aliado à segurança transmitida por Quintana na baliza, valeu a passagem para a liderança pela primeira vez aos 5-4, mas o equilíbrio foi a nota dominante da primeira parte.

Apenas na fase final a seleção nacional se distanciou, chegando a dispor de três golos de vantagem e ao intervalo a vencer por 16-14, muito por força do acerto de Belone Moreira na marcação irrepreensível de cinco livres de sete metros, enquanto a Hungria desperdiçou dois.

A segunda parte começou com os húngaros a fazerem marcação individual a André Gomes, que foi rapidamente abandonada quando a equipa lusa chegou aos quatro golos de vantagem (18-14), que, apesar de reações pontuais do adversário, se foi mantendo.

Aos 16 minutos, quando Alexis Borges colocou Portugal a vencer por 25-20, estava atingida a margem de cinco golos necessária para evitar um dissabor islandês, mas os lusos não pararam aí e foi já com Humberto Gomes, habitual suplente, na baliza, que se lançaram para a goleada aos magiares.

