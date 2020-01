Portugal vence a vice-campeã Suécia por dez golos de diferença no Europeu de Andebol

A seleção nacional venceu de forma brilhante nesta sexta-feira a Suécia, por 35-25, em jogo do Grupo 2 da ronda principal do Europeu de Andebol, um triunfo que permitiu à equipa treinada por Paulo Pereira somar dois pontos, subir ao 3.º lugar e manter-se na luta pelo apuramento para a fase seguinte.

Em Malmö, o ruído de 10.000 adeptos suecos deu, progressivamente, lugar à incredulidade, à medida que os remates dos nórdicos encontravam no guarda-redes Alfredo Quintana um obstáculo intransponível e viam a sua seleção incapaz de encontrar antídoto para o sistema atacante 'sete contra seis'.

Quando o resultado atingiu 31-21, a cinco minutos do fim do jogo, as bancadas da Malmö Arena começaram a esvaziar-se, perante um dos resultados mais extraordinários do torneio, e foi já sob o aplauso dos suecos que permaneceram que foram marcados os últimos golos lusos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A equipa nacional conquistou os primeiros dois pontos na estreia na segunda fase, para a qual tinha avançado com 'saldo negativo', devido à derrota (34-28) com a Noruega, uma vez que as seleções qualificadas na fase preliminar transportam para o 'main round' o resultado entre si.

Portugal tem como ponto alto no Europeu o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia, e, para o melhorar, precisa de terminar, pelo menos, no terceiro lugar do Grupo II, liderado por Noruega e Eslovénia, ambas com quatro pontos, após os triunfos de hoje sobre a Hungria (36-29), que tem também dois, e a Islândia (30-27), ainda em 'branco'.

A Suécia estava na mesma situação de Portugal, uma vez que tinha perdido na ronda preliminar com a Eslovénia (21-19), mas a vice-campeã europeia foi manietada pela formação treinada por Paulo Pereira e nunca se mostrou à altura do seu rico historial: quatro títulos mundiais, olímpicos e europeus.

Quintana e o homólogo Mikael Appelgren estiveram em destaque numa fase inicial que foi equilibrada até ao momento em que a exclusão por dois minutos de Jesper Nielsen lançou Portugal para a vantagem de três golos (10-7), dois dos quais quando os nórdicos jogavam sem guarda-redes.

A Suécia ainda reduziu a diferença para 11-10, mas a equipa lusa 'disparou' para 14-10 e nem as exclusões quase sucessivas de Alexandre Cavalcanti e Luís Frade impediram Portugal de chegar ao intervalo a vencer por 15-12.

A seleção nacional 'abusou' sistema do 'sete contra seis' na segunda parte e foi perante a total incapacidade da Suécia para o contrariar que construiu um dos resultados mais sensacionais da sua história, que deixa a vice-campeã europeia praticamente afastada das meias-finais do torneio que coorganiza.

Portugal terminou não com um, mas com três melhores marcadores do jogo - João Ferraz, Rui Silva e Fábio Magalhães, cada um com seis golos -, os principais beneficiários do facto de a equipa ter jogado durante toda a segunda parte em superioridade numérica no ataque, e até Tiago Rocha se pôde estrear na prova com dois golos.

Portugal, que está a disputar pela sexta vez a fase final do Europeu, após 14 anos de ausência, venceu pela primeira vez a Suécia em fases finais de grandes competições internacionais, após quatro derrotas, a última das quais, precisamente, na ronda principal do Europeu de 2002.