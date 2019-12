Germán Conti já fez exames médicos e vai jogar no México

Está por horas o anúncio oficial do empréstimo do defesa-central Germán Conti do Benfica ao Atlas de Guadalajara, do México. O jogador argentino já fez exames médicos naquele que será o seu novo clube, tendo sido dado como apto, de acordo com a imprensa mexicana.

Conti, de 25 anos, deixa assim a Luz um ano e meio depois de ter sido contratado pelo Benfica ao Colón a troco de 3,5 milhões de euros. De águia ao peito, o defesa fez 10 jogos e marcou um golo (ao Montalegre para a Taça de Portugal), mas esta época ainda não contabilizava qualquer minuto ao serviço da equipa de Bruno Lage.