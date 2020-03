Futebol suspende cumprimentos entre jogadores

Além dos cumprimentos entre jogadores, as duas estruturas determinam que as crianças que acompanham a entrada das equipas não devem entrar de mão dada com os atletas.

"Este procedimento está de acordo com recomendações para minimizar os potenciais riscos de transmissão do COVID-19", refere a FPF em comunicado.

A NBA nos Estados Unidos e A Liga Inglesa de futebol também já adotaram a mesma prática.