Frases que marcaram a vida de Maradona

Diego Maradona também ficou conhecido pelas suas ideias políticas e frases contundentes. Aqui ficam algumas das mais famosas.

- "Eu cresci num bairro privado... privado de luz, de água, de telefone."

- "Sou completamente esquerdista, de pé, de fé e de cérebro."

- "Quando me dizem que sou Deus, respondo que estão enganados. Sou um simples jogador de futebol. Deus é Deus e eu sou Diego."

- "Chegar à área e não poder rematar à baliza é como dançar com uma irmã."

- "A droga é o que há de pior no mundo, mas os que mandam estão todos metidos com ela. Se não consomem calam-se com o dinheiro do narcotráfico."

- "Ganhar ao River Plate é como ganhar um beijo de bom dia de uma mãe após acordar."

- "A primeira vez que me droguei foi na Europa, em 1982. Tinha 22 anos e foi para provar como era."

- "Na Itália rica pensam que Nápoles é no norte da África."

- "Se Pelé é Beethoven, eu sou Ron Wood, Keith Richards e Bono, todos juntos."

- "Muitos dizem que marquei com a mão [golo à Inglaterra em 1986]. Eu digo que o fiz com a cabeça e a mão de Deus."

- "As minhas filhas legítimas são a Dalva e a Giannina. Os outros são filhos ou do dinheiro ou de algum equívoco."