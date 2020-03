Federação Inglesa aumenta paralisação da Premier League até 30 de abril

A Federação Inglesa (FA) decidiu esta quinta-feira aumentar em mais 26 dias o período de paralisação da Premier League e de todas as competições do país, devido ao facto de o país viver um período de incerteza por causa do aumento de casos de coronavírus.

Inicialmente o futebol inglês estava parado até 4 de abril, mas agora, na sequência de uma reunião por videoconferência com representantes de todos os campeonatos, foi concluído que há a necessidade de aumentar esse prazo para "manter como prioridade o bem-estar dos jogadores, elementos de todas as equipas e adeptos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever