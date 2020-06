Erro de Marchesín dá golo ao Famalicão (com vídeo)

Bruno Lage: "Um estádio tão bonito sem adeptos é quase como faltar a alma do que é o Benfica"

Bolas e balizas desinfetadas, silêncio nas bancadas, beijos e abraços. Assim foi o regresso do futebol

48'- Golo do Famalicão! Fábio Martins aproveitou um passe de Marchesín para fazer o golo. Erro monumental do guarda-redes do FC Porto.

Recomeça o jogo

Intervalo

35'- FC Porto mais uma vez perto do golo. Corona combina com Otávio que cruza para Soares, que cabeceia para a baliza mas vê Defendi evitar o golo.

22'- Responde o FC Porto com perigo. Soares isola Luis Díaz, que não consegue armar o remate perante a oposição de Racic, no chão.

21'- Erro de Pepe lança Diogo Gonçalves em direção à baliza de Marchesín, mas o remate cruzado saiu a centímetros do poste.

11'- Tremenda oportunidade de golo para o FC Porto. Corona isola Marega com um passe a 30 metros metido nas costas dos defesas do Famalicão, mas Defendi evita o golo do maliano.

Início do jogo

O regresso do futebol aos relvados acontece esta quarta-feira. O FC Porto desloca-se a Famalicão na 25.ª jornada da I Liga, a primeira das dez que faltam jogar da época 2019-20.

Eis as equipas

Famalicão: Defendi; Ivo Pinto, Nehuén Pérez, Roderick e Alex Centelles; Račić e Pedro Gonçalves;Diogo Gonçalves, Fábio Martins e Rúben Lameiras; Toni Martínez.

FC Porto: Marchesín; Corona, Pepe, Mbemba e Manafá; Otávio, Danilo, Sérgio Oliveira e Luis Díaz; Marega e Soares.