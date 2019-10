Espanhóis dizem que Mourinho já tem tudo preparado para voltar ao Real Madrid

Presidente do Lyon diz que Mourinho já escolheu novo clube

José Mourinho já terá falado com os seus futuros adjuntos e neste momento a dúvida é quando nem é se o treinador português vai voltar ao Real Madrid mas sim quando vai voltar, escreve esta sexta-feira o As.

O diário desportivo espanhol, que cita fontes próximas do técnico, diz que o setubalense quer voltar aos merengues e que ele acredita que o emblema da capital espanhola quer voltar a contar com os seus serviços, numa altura em que Zinédine Zidane tem o lugar em perigo.

Desde que deixou o Manchester United em dezembro do ano passado, Mourinho tem feito uma introspeção e conversado com treinadores, preparadores físicos e amigos para averiguar o que tem feito de errado nos últimos anos e o que deve fazer para continuar a treinar ao mais alto nível, adianta o As.

Há quase um ano no desemprego, o treinador de 56 anos já confessou que tem estado a aprender a alemão, sendo que nos últimos dias foi apontado ao Borussia Dortmund. Antes do emblema germânico, recebeu propostas de Benfica, Sporting, Lyon e do futebol chinês, todas recusadas.

Aquando da recusa ao Lyon, o presidente dos franceses, Jean-Michel Aulas, disse mesmo que Mourinho já tinha decidido onde queria treinar.