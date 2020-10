Ronaldo com covid-19. Está assintomático e aguarda resultado do segundo teste

Cristiano Ronaldo tem covid-19. O capitão da seleção nacional testou positivo e está a deixar a comitiva portuguesa em alvoroço. A Federação Portuguesa de Futebol já confirmou que o extremo está infetado e que foi dispensado dos trabalhos da seleção, que na quarta-feira joga com a Suécia para a Liga das Nações (19.45, Estádio José Alvalade).

Para já, segundo soube o DN, está assintomático e nada fazia prever este desfecho. Até porque fez seis testes nos últimos sete dias (tal como os outros jogadores portugueses), sendo que o último (feito na segunda-feira) deu positivo. Ainda ontem mostrou a boa disposição do grupo de trabalho à mesa, no Instagram, com a seguinte mensagem: "Unidos dentro e fora de campo".

A Federação Portuguesa de Futebol já fez saber, em comunicado, que Ronaldo "está bem, sem sintomas, e em isolamento". O jogador da Juventus - que tem alguns infetados entre o staff - aguarda pela ambulância do INEM para ser transportado, como manda o protocolo, mas já decidiu permanecer em Portugal, até conhecer o resultado de um segundo teste. Só depois decidirá se volta a Itália ou se fica em Lisboa ou vai para a Madeira.

Ronaldo é o terceiro caso positivo na seleção nacional no espaço de 15 dias. Antes do jogo com a Espanha (0-0), José Fonte foi dispensado da seleção nacional depois de testar positivo. Dias depois foi Anthony Lopes a deixar os trabalhos da equipa nacional, pelo mesmo motivo, falhando o jogo com a França. (0-0). Agora, na véspera do jogo com a Suécia, para a Liga das Nações, foi a vez de CR7 ser da

O treino matinal, assim como a conferência de Imprensa do selecionador nacional e de um jogador foram adiados para o final da tarde, levando a que se questionasse a Federação sobre se havia mais um caso de covid-19. Mas as perguntas ficaram sem resposta. Não era para menos. Tratando-se de Ronaldo, a informação ganha outra relevância. Em minutos a noticia tomou conta das manchetes a nível mundial.

O capitão da seleção nacional e mais seis jogadores da Juventus foram notícia na semana passada por terem quebrado o isolamento da Juventus para se juntarem às respetivas seleções. A equipa de Turim estava em isolamento depois de detetados dois casos positivos de covid-19 no grupo bianconeri. Os atletas só podiam sair do hotel para treinar e jogar, além de estarem proibidos de contactos com pessoas exteriores ao grupo até receberem o resultado do segundo teste covid-19. Algo que, segundo a imprensa italiana, os jogadores fizeram, enfrentando agora um processo por desrespeito das normas anti-covid-19 de Itália.