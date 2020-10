Bruno Varela substitui Anthony Lopes na seleção nacional

O guarda-redes Bruno Varela, do Vitória de Guimarães, foi esta sexta-feira chamado pelo selecionador nacional Fernando Santos para substituir Anthony Lopes, dispensado depois de testar positivo à covid-19, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

"O internacional português, de 25 anos, fará o teste de despistagem do SARS-Cov-2 antes de se juntar à comitiva nacional", informa a FPF, em nota publicada no seu site oficial.

Anthony Lopes foi o segundo jogador a ser dispensado na equipa das quinas devido a teste positivo à covid-19, depois do defesa central José Fonte, que foi substituído na terça-feira por Domingos Duarte na equipa que prepara os jogos com França e Suécia, para a Liga das Nações.

A necessidade de efetuar hoje nova bateria de testes à covid-19 levou ao adiamento para as 17.00 horas do treino agendado para a manhã, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e ao consequente adiamento da viagem para França, que estava prevista para a tarde e vai acontecer apenas no sábado.

Portugal defronta no domingo a França, naquele que será o regresso dos campeões europeus ao Stade de France, após o histórico triunfo de 2016, na final do Europeu, num embate entre os dois primeiros classificados do Grupo 3.

Depois do embate com os franceses, Portugal recebe na quarta-feira, de novo em Alvalade, a Suécia, que bateu fora na segunda jornada por 2-0, com dois golos de Cristiano Ronaldo, o 100.º e o 101.º pela formação das quinas.