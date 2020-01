Bruno de Carvalho disposto a liderar a SAD com Varandas na presidência do clube

Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, disponibilizou-se esta sexta-feira na Rádio Estádio para regressar ao clube mesmo com Frederico Varandas.

"Quero o Sporting estável, a ganhar, a desenvolver-se. Por isso, predisponho-me a ir para a frente da SAD do Sporting, com o Frederico Varandas na presidência do clube. Não quero carros, não quero dinheiro, nada. A não ser quando o Sporting for campeão nacional de futebol. Aí quero receber com retroativos, mas só quando formos campeões nacionais de futebol masculino. Predisponho-me gratuitamente, até tendo como braço direito Salgado Zenha, o atual responsável financeiro", disse o antigo presidente, que foi expulso de sócio.

"Não coloco condição nenhuma. Já não consigo mais ver esta destruição, esta autêntica guerra civil. Amo muito este clube e não consigo continuar a fingir que estou alheado. Peguei num clube que estava no 12.º lugar, afogado em dívidas, que não pagava salários há três meses, com jogadores a lutar no balneário. No ano seguinte, com um orçamento de 25 milhões, ficámos em segundo, lutámos pelo título e fomos à Liga dos Campeões. Não me venham dizer que não é possível", acrescentou, garantindo que quer "dar, sem receber"