Brincadeira no twitter custa jogo de castigo e multa a Bernardo Silva

A Federação Inglesa de Futebol (FA) não perdoou a brincadeira de Bernardo Silva nas redes sociais com o colega de equipa Benjamin Mendy. E nesta quarta-feira tornou público que aplicou ao internacional português um jogo de castigo a cumprir ao serviço do Manchester City e ainda uma multa de 58 mil euros.

Em causa está um tweet publicado pelo jogador português com a imagem em criança de Benjamin Mendy, colega de equipa e amigo desde os tempos em que ambos jogavam no Mónaco, acompanhado da ilustração do boneco característico da marca de chocolates Conguitos, com a pergunta "adivinhem quem é?".

Além do castigo de um jogo e da multa, a federação inglesa obrigou ainda o jogador a participar numa ação de educação por este ter admitido que quebrou o regulamento número E3 da federação inglesa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A FA alega que o comentário de Bernardo Silva constitui "uma violação agravada dos seus códigos de conduta, por incluir referência, expressa ou implícita, à raça e/ou cor e/ou origem étnica". O comentário, recorde-se, foi escrito pelo jogador na rede social twitter no dia 22 de setembro.

A federação inglesa autorizou numa fase inicial o prolongamento do prazo para Bernardo Silva responder às acusações de racismo, desencadeadas na sequência da brincadeira nas redes sociais visando Benjamin Mendy. E nesta quarta-feira, já depois de ouvidas todas as partes e mesmo perante o testemunho abonatório de Mendy, resolveu mesmo assim castigar o internacional português.