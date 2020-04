Antigo presidente do Marselha morre aos 68 anos vítima da covid-19

Pape Diouf, antigo presidente do Marselha, morreu nesta terça-feira aos 68 anos infetado com covid-19, revelou à agência noticiosa France Presse fonte da família do senegalês, que se encontrava desde sábado hospitalizado em Dakar.

O antigo jornalista, agente de jogadores e líder do Olympique de Marselha, de 2005 a 2009, estava prestes a ser repatriado de Dakar para Nice, em França, mas a sua condição de saúde deteriorou-se e o avião já não descolou. A morte, também confirmada pela televisão pública senegalesa RTS, acorreu após Diouf estar infetado com covid-19 e com respiração assistida.

"O Olympique de Marseille gostaria de prestar todo o seu apoio ao ex-presidente Pape Diouf, afetado pelo Covid-19", escreveu o emblema francês na página oficial do Twitter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A pandemia da covid-19, já infetou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 38 mil morreram. Dos casos de infeção, pelo menos 163 mil são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito pela Direção Geral da Saúde (DGS), registaram-se 160 mortes e 7443 casos de infeção confirmados.