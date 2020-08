Lindelof. Antigo defesa do Benfica impede roubo e imobiliza assaltante

Lindelöf renova contrato com o Manchester United

O antigo defesa benfiquista Victor Lindelof, hoje jogador do Manchester United, virou herói na cidade sueca de Vasteras, de onde é natural.

Após um carteirista, de bicicleta, ter levado a bolsa de uma mulher, na casa dos 90 anos, no centro da cidade na manhã desta segunda-feira, o internacional sueco interveio.

Segundo a policia local, "um homem que estava por perto correu atrás do suspeito do crime, conseguindo imobilizá-lo até que a polícia chegasse ao local". E, de acordo com o portal Sportbladet, o homem em questão é Lindelof.

"O homem que interveio com muita sabedoria tinha uma constituição atlética, mas não posso dizer mais do que isso", disse Daniel Wikdahl, da polícia local.

A polícia diz ter recebido o alerta às 10.40 e a primeira patrulha chegou ao local cerca de cinco minutos depois. Ou seja, Lindelof manteve o assaltante imobilizado durante todo esse tempo.

"A polícia quer aproveitar a oportunidade e agradecer à testemunha do assalto pela sua intervenção rápida e sábia para devolver o objeto propriedade do queixoso", escreveu a polícia.

O Sportbladet entrou em contacto com uma fonte do Manchester United, que disse que Lindelof não quer comentar o incidente. "O Victor sente que simplesmente fez o que qualquer outra pessoa teria feito naquela situação", disse a fonte.

O homem, na casa dos 30 anos, é agora suspeito de roubo qualificado e delitos menores relacionados com drogas para seu próprio uso.