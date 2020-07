Luta pelo terceiro lugar. FC Porto adianta-se em Braga e ajuda Sporting

Um dérbi eterno para dar cor ao fim da cinzenta I Liga 2019-20, abalada por uma tal de pandemia provocada por um coronavírus, que já roubou a vida a mais de cinco mil portugueses. Com o FC Porto já campeão, o Benfica recebe o Sporting (21.15), no Estádio da Luz, na 34.ª e última jornada. Os encarnados estão em segundo, enquanto os leões ainda lutam por manter o 3.º lugar.

O Sporting precisa de fazer pelo menos um ponto para isso ou esperar por uma derrota ou empate do Sp. Braga frente ao FC Porto, à mesma hora, na Pedreira, em Braga.

Além do 3.º lugar está ainda em jogo o troféu de goleador do campeonato. Nesta altura Pizzi lidera com 18 golos, seguido do colega de equipa Carlos Vinícius e Paulinho (Sp. Braga), com 17.