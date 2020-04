A homenagem de Mourinho. "Gente da minha cidade a ajudar aqueles que mais precisam"

José Mourinho está em Londres, mas nem por isso esquece os profissionais de saúde de Setúbal, a cidade onde nasceu e onde ainda mantém casa e passa férias sempre que vem a Portugal. Nestes tempos difíceis, devido à pandemia de covid-19, o treinador português do Tottenham fez questão de gravar um vídeo a homenagear os socorristas da delegação de Setúbal da Cruz Vermelha Portuguesa. "Gente da minha cidade na linha da frente a ajudar aqueles que mais precisam", diz no vídeo.

"Estamos a viver tempos difíceis e que exigem muito de todos nós. Há gente que tem de sair de casa todos os dias para trabalhar. Há doentes e idosos que têm de ser apoiados e socorridos. Quero então homenagear e mandar um forte abraço aos socorristas da delegação de Setúbal da Cruz Vermelha Portuguesa. Gente da minha cidade na linha da frente a ajudar aqueles que mais precisam. Muito obrigado a todos", diz Mourinho num vídeo gravado e colocado nas redes sociais.

O special one não tem medido esforços para apoiar a luta contra o coronavírus. Seja a ajudar o Hospital de St. António no Porto com máscaras ou a meter a mão na massa em Londres. No final de março, o técnico do Tottenham foi apanhado a distribuir alimentos a idosos. O treinador dos suprs associou-se assim à iniciativa da Age UK, uma instituição de caridade, que se situa perto do treinos do Tottenham, em Enfield, e que ​​apoia pessoas mais velhas da sociedade.

Já na semana passado o técnico foi notícia por furar a quarentena. As imagens de José Mourinho a treinar três jogadores do Tottenham (Davinson Sánchez, Ryan Sessegnon e Tanguy Ndombélé) num parque público no norte de Londres chocaram os adeptos do clube e sociedade em geral e levaram o português a fazer um mea culpa.