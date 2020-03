Mendes junta Ronaldo, Mourinho e outras estrelas para oferecer 150 mil máscaras a Hospital do Porto

O empresário Jorge Mendes reuniu 26 personalidades, entre as quais alguns dos melhores jogadores portugueses, treinadores e ainda alguns amigos pessoais para oferecer 150 máscaras de proteção individual ao Hospital Santo António, no Porto, que é uma das unidades clínicas de referência na luta contra o coronavírus.

Cristiano Ronaldo e José Mourinho são algumas das principais figuras do futebol português que aderiu a esta inicativa, que conta com grande parte dos internacionais portugueses no ativo.

De acordo, com uma publicação de Manuela Brandão, funcionária da empresa Gestifute de Jorge Mendes, a adesão de todos "foi imediata", uma vez que se mostraram conscientes de que se trata de "uma causa em comum, de todos e para todos".

Eis a lista completa dos 26 nomes que integram esta equipa solidária:

André Silva

Bernardo Silva

Bruno Lage

Cristiano Ronaldo

Diogo Jota

Dyego Sousa

Gonçalo Guedes

João Camacho

João Cancelo

João Félix

João Moutinho

Jorge Mendes

José Mourinho

Luís Correia

Nélson Semedo

Nuno Espírito Santo

Pepe

Pizzi

Pedro Neto

Renato Sanches

Ricardo Carvalho

Rui Patrício

Rúben Dias

Rúben Neves

Rúben Vinagre

Valdir Cardoso