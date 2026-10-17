Diomande, de apenas 19 anos, lidera lista à frente de um trio: Olise, Kvaratskhelia e Elliot Anderson cresceram 50 milhões cada. FERNANDO VILLAR/EPA

Desporto

Yan Diomande é o jogador que mais valorizou no ano de 2026

Marfinense destacou-se na Bundesliga, brilhou no Mundial e chegou ao Real Madrid. Traduzindo em dinheiro, passou de 45 a 120 milhões de euros. Mas há mais.