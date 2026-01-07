Winter Series regressam a Portugal este ano com corridas nos circuitos do Estoril e de Portimão

As Winter Series vão voltar este ano a alguns dos mais emblemáticos circuitos da Península Ibérica, incluindo dois em Portimão, o do Estoril e o de Portimão. Ao longo de seis fins de semana de competição, disputam-se cinco campeonatos distintos. Destes, quatro — GT Winter Series, GT4 Winter Series, Formula Winter Series e Sports Prototypes Winter Series — visitam Portugal.Está ainda prevista uma prova de resistência com seis horas de duração, garantindo corridas de elevado nível competitivo e grande atractivo desportivo. A organização comercial é da Gedlich Racing e a organização desportiva assegurada pela Race Ready.A primeira prova do calendário está agendada para entre 15 e 18 de janeiro, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. No fim de semana seguinte a ação segue para o Autódromo do Estoril, antes de mais três eventos em Valência, Motorland Aragón e Barcelona. As competições vão decorrer ao fim de semana, ficando as quintas e sextas-feiras reservadas a sessões de testes privados. Cada fim de semana inclui duas sessões de qualificação, duas corridas sprint de 30 minutos e uma prova de 55 minutos com paragem obrigatória nas boxes. "A GT Winter Series é a categoria fundadora do projeto e mantém-se como a principal referência das competições fora da temporada tradicional. Em 2026, entra na sua sétima edição, apresentando uma grelha que integra as mais relevantes classes e troféus monomarca de carros de GT. A atribuição de pontos para a classificação geral tem em conta o grau de competitividade de cada classe, premiando de forma mais significativa os triunfos alcançados nos contextos mais exigentes", explica a organização, num comunicado enviado às redações.Além das viaturas GT2 e GT3, provenientes de campeonatos como o DTM, GT World Challenge ou International GT Open, alinham também modelos oriundos de troféus monomarca, como os Ferrari 296 Challenge, Porsche 992 GT3 Cup, McLaren Artura Trophy e Lamborghini Huracán Super Trofeo. "Na sua terceira temporada, a GT4 Winter Series afirma-se como uma plataforma privilegiada de preparação para uma categoria em forte crescimento no sul da Europa. O elevado nível das competições GT4 ao longo da época regular é espelhado nesta série de Inverno, onde as melhores equipas europeias se reúnem numa única grelha, com Balance of Performance (BoP) definido pela SRO e fornecimento de pneus Pirelli", indica a nota."Em cada evento da GT4 Winter Series realizam-se duas corridas sprint de 30 minutos e uma contenda de 60 minutos com paragem nas boxes. O pelotão está distribuído pelas classes AM, PRO-AM e PRO", explicam.A divisão por categorias depende da graduação dos pilotos: AM para equipas exclusivamente compostas por pilotos Bronze; PRO-AM para duplas com um piloto Bronze e outro Silver ou superior; e PRO para formações constituídas por pilotos Silver. "A pontuação é atribuída por classe, mas há também uma classificação absoluta do campeonato. Integram ainda esta grelha da GT4 Winter Series viaturas GT4 sem homologação SRO válida, bem como os Porsche Cayman GT4 CS oriundos dos troféus monomarca", explica a organização.Os carros das GT e GT4 Winter Series, bem como carros de Turismo, poderão ainda participar na segunda edição das 6 Horas de Portimão, prova de resistência independente a disputar no Autódromo Internacional do Algarve, entre 5 e 8 de Fevereiro..Fórmula 1: “Impacto nulo ou negativo, mas nunca positivo” para a economia.Dakar 2026: Lategan assume liderança após dominar etapa maratona