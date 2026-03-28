Voleibol. Jogo em Espinho esteve interrompido por alegado insulto racista a jogador do Benfica

O encontro entre o Sporting de Espinho e o Benfica, relativo aos quartos de final do ‘play-off’ do campeonato nacional de voleibol, ficou marcado por uma interrupção de cerca de 10 minutos, após um alegado insulto racista dirigido ao jogador encarnado Lucas França.Decorria o quarto set da partida - que terminou com vitória do Benfica por 3-1 - quando o central brasileiro terá ouvido um insulto proveniente das bancadas. De imediato, Lucas França reagiu, atirou o serviço para fora do campo e dirigiu-se ao banco de suplentes visivelmente perturbado, referindo ter sido chamado de "macaco".O jogo prosseguiu durante mais alguns pontos, mas acabaria por ser interrompido, com o atleta a solicitar a intervenção dos árbitros para que fosse identificado o autor do alegado insulto, junto dos delegados da Federação Portuguesa de Voleibol e das autoridades presentes.No final do encontro, o treinador do Benfica, Marcel Matz, mostrou-se afetado com a situação. “É sempre um assunto muito complicado, quando tocamos nas questões de cor da pele, da raça… Quem passa por isto deve sofrer bastante. É triste”, afirmou à Sport TV.“Podia ter sido uma tarde boa, com uma bancada bem composta… E alguns exemplos acabam sempre por manchar um espetáculo. Espero que aprendam e que isto sirva de exemplo. Mas não vai ser a última vez, vai continuar”, lamentou.