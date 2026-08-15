Vitória Oliveira bate recorde nacional e Camarate fixa máximo sub-23 na meia maratona de marcha

Vitória Oliveira e Eduardo Camarate estiveram em destaque na participação portuguesa na meia maratona de marcha dos Campeonatos da Europa de atletismo, este sábado, em Birmingham, ao estabelecerem novos recordes nacionais, numa manhã em que Tiago Ramos também conseguiu a melhor marca da carreira e João Vieira foi obrigado a abandonar.

Na prova feminina, Vitória Oliveira terminou no 13.º lugar, com 1:36.10 horas, estabelecendo um novo recorde de Portugal da distância. A marchadora portuguesa melhorou de forma significativa a anterior melhor marca nacional, que também lhe pertencia.

A corrida feminina ficou ainda marcada pelo recorde mundial alcançado por María Pérez. A espanhola conquistou o título europeu em 1:30.06 horas, marca que passa a constituir o recorde mundial da meia maratona de marcha, distância introduzida no programa dos Europeus em substituição dos tradicionais 20 quilómetros. A italiana Alexandrina Mihai conquistou a medalha de prata e a ucraniana Lyudmila Olyanovska ficou com o bronze.

Entre os homens, o melhor português foi Eduardo Camarate, de 19 anos, que terminou na 19.ª posição, com 1:30.12 horas, estabelecendo um novo recorde nacional de sub-23. O jovem marchador português conseguiu igualmente a melhor marca pessoal na estreia numa grande competição internacional de absolutos.

Tiago Ramos, de 23 anos e também estreante neste nível competitivo, concluiu a prova no 22.º lugar, com 1:32.28 horas, melhorando em mais de dois minutos o seu recorde pessoal, anteriormente fixado em 1:34.50.

Eduardo Camarate, Tiago Ramos e João Vieira mantiveram-se em posições próximas durante a primeira metade dos 21,095 quilómetros. Aos dez quilómetros, os três portugueses seguiam entre o 20.º e o 24.º lugares, mas a segunda metade da corrida acabou por ditar destinos diferentes. Camarate conseguiu chegar ao 19.º posto, Ramos terminou em 22.º e João Vieira abandonou sensivelmente a meio da prova, depois de ter passado pelos dez quilómetros na 24.ª posição.

A presença de Vieira voltou, ainda assim, a acrescentar mais um capítulo a uma carreira de longevidade invulgar. Aos 50 anos, era o atleta mais velho inscrito na 27.ª edição dos Campeonatos da Europa ao ar livre e chegou à oitava participação na competição, todas desde Budapeste-1998. O marchador português continua a ser o autor dos melhores resultados nacionais na marcha em Europeus, depois de ter conquistado a medalha de bronze nos 20 quilómetros em Gotemburgo-2006 e a prata na mesma distância em Barcelona-2010.

A prova masculina foi ganha pelo espanhol Paul McGrath, que se sagrou campeão europeu com 1:23.23 horas. O italiano Francesco Fortunato conquistou a prata, com 1:23.36, e o também italiano Andrea Cosi completou o pódio, com 1:23.49.

Portugal terminou, assim, a participação na meia maratona de marcha dos Europeus de Birmingham com um recorde nacional absoluto, um recorde nacional de sub-23 e uma nova melhor marca pessoal, numa disciplina que estreou esta distância no programa dos Campeonatos da Europa.