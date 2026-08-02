Vitória de Portugal frente à Roménia vale primeiro lugar do grupo no Europeu sub 20 de Pólo aquático feminino
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Vitória de Portugal frente à Roménia vale primeiro lugar do grupo no Europeu sub 20 de Pólo aquático feminino

Seleção nacional recuperou de uma desvantagem de quatro golos, empatou a um segundo do fim e garantiu o apuramento para a fase seguinte da competição.
Cecília Carmo
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Portugal assegurou este domingo o primeiro lugar do Grupo D do Campeonato da Europa feminino de polo aquático de sub-20, ao vencer a Roménia nas grandes penalidades por 12-10, depois de um empate 8-8 no final do tempo regulamentar, num encontro de grande intensidade disputado no Complexo de Piscinas do Jamor.

Depois de ter iniciado a competição com um triunfo frente à Ucrânia, a seleção portuguesa voltou a revelar enorme capacidade de superação, somando a segunda vitória consecutiva e garantindo a liderança do grupo. Com este resultado, Portugal qualificou-se para a fase seguinte da competição, onde vai disputar um lugar entre as 12 melhores seleções da Europa.

A equipa nacional entrou em desvantagem e chegou a perder por quatro golos ainda no primeiro período, mas nunca baixou os braços. Com uma recuperação consistente ao longo da partida, Portugal foi reduzindo a diferença até conseguir restabelecer a igualdade. O golo do empate surgiu a apenas um segundo do apito final, levando a decisão para o desempate por grandes penalidades.

Nos penáltis, a guarda-redes Mariana Carvalho foi decisiva, ao defender remates e contribuir para que a Roménia falhasse quatro grandes penalidades, permitindo à equipa portuguesa confirmar uma vitória memorável perante o seu público.

No final do encontro, Mariana Carvalho destacou o espírito de equipa que permitiu a reviravolta, em declarações à Federação Portuguesa de Natação.

"Foi um jogo superintenso e renhido, mas conseguimo-nos ajudar umas às outras na defesa e no ataque até ao fim e alcançámos o nosso objetivo de ganhar o grupo. Agora é aproveitar esta experiência até ao fim."

Também Inês Nunes enalteceu a atitude demonstrada pela seleção portuguesa, igualmente em declarações à Federação Portuguesa de Natação. "Esta vitória era muito importante, pois tínhamos o objetivo de ganhar o grupo.”

Com duas vitórias em dois jogos, Portugal terminou invicto a fase de grupos e segue agora para a próxima etapa do Europeu, mantendo vivo o objetivo de alcançar um lugar entre as 12 melhores seleções da competição continental.

Vitória de Portugal frente à Roménia vale primeiro lugar do grupo no Europeu sub 20 de Pólo aquático feminino
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