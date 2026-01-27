Portugal vence Roménia no regresso ao Europeu feminino de pólo aquático
Seleção lusa goleou por 12-7 no Funchal e entra em boa posição na luta pelo top-12; hoje enfrenta a campeã olímpica Espanha.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a

A seleção portuguesa feminina de Pólo aquático entrou de forma positiva no Campeonato da Europa de 2026ao golear a Roménia por 12-7 na primeira jornada do Grupo B, num encontro que marcou o regresso da equipa nacional a uma fase final do Europeu após dez anos de ausência

No Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, a equipa orientada pelo selecionador Ferran Pascual dominou a partida desde o início, triunfando em todos os quatro períodos. A internacional Maria Machado destacou-se ao marcar quatro golos, assumindo-se como a principal marcadora do duelo e uma das figuras do triunfo luso. 

O encontro, que terminou com um resultado confortável (2-1, 2-1, 2-1 e 6-4 nos parciais), espelhou o empenho e a organização táctica das portuguesas, que conseguiram impor ritmo e competitividade frente a uma equipa romena determinada, mas que acabou por ceder nos momentos decisivos da partida. 

O selecionador nacional enalteceu o desempenho das atletas, sublinhando a importância de um arranque positivo num grupo exigente, que inclui adversárias de grande prestígio no panorama europeu da modalidade. O técnico realçou ainda o empenho da equipa na execução do plano de jogo, numa partida “tática e física” que Portugal soube gerir com inteligência. 

A vitória coloca Portugal em boa posição na luta pelo apuramento para a Ronda Principal, sendo o objetivo definido terminar entre as 12 melhores seleções do torneio

Hoje à noite (20h15), as portuguesas enfrentam a campeã olímpica Espanha, num duelo que promete ser um teste exigente. A equipa espanhola chega ao Funchal como uma das principais candidatas ao título, apesar de ter começado o Europeu com uma derrota frente à Hungria por 9-7 no arranque da prova. 

Entre as jogadoras de relevo do conjunto espanhol está a internacional Nona Pérez, eleita melhor jogadora europeia em 2025, que se apresenta como uma das referências da “Roja” no torneio. 

Campeonato da Europa de Pólo Aquático Feminino 2026 decorre no Funchal, na ilha da Madeira, entre 26 de janeiro e 5 de fevereiro, reunindo 16 seleções nacionais no mais importante evento continental da modalidade. Os encontros disputam-se no Complexo Olímpico de Piscinas, atraindo a atenção de adeptos e especialistas para a evolução do pólo aquático feminino na Europa. 

Portugal procura afirmar-se num grupo competitivo, que conta também com a vice-campeã mundial, Hungria, outra das equipas fortes inseridas no Grupo B. 

Seleção feminina de pólo aquático no 'play-off' de acesso ao Europeu de 2020
Piscinas
seleção nacional
Funchal
Campeonato da Europa
jogadoras
pólo aquático feminino

