Portugal vence Roménia no regresso ao Europeu feminino de pólo aquático

A seleção portuguesa feminina de Pólo aquático entrou de forma positiva no Campeonato da Europa de 2026, ao golear a Roménia por 12-7 na primeira jornada do Grupo B, num encontro que marcou o regresso da equipa nacional a uma fase final do Europeu após dez anos de ausência. No Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, a equipa orientada pelo selecionador Ferran Pascual dominou a partida desde o início, triunfando em todos os quatro períodos. A internacional Maria Machado destacou-se ao marcar quatro golos, assumindo-se como a principal marcadora do duelo e uma das figuras do triunfo luso. O encontro, que terminou com um resultado confortável (2-1, 2-1, 2-1 e 6-4 nos parciais), espelhou o empenho e a organização táctica das portuguesas, que conseguiram impor ritmo e competitividade frente a uma equipa romena determinada, mas que acabou por ceder nos momentos decisivos da partida. O selecionador nacional enalteceu o desempenho das atletas, sublinhando a importância de um arranque positivo num grupo exigente, que inclui adversárias de grande prestígio no panorama europeu da modalidade. O técnico realçou ainda o empenho da equipa na execução do plano de jogo, numa partida "tática e física" que Portugal soube gerir com inteligência. .A vitória coloca Portugal em boa posição na luta pelo apuramento para a Ronda Principal, sendo o objetivo definido terminar entre as 12 melhores seleções do torneio. Hoje à noite (20h15), as portuguesas enfrentam a campeã olímpica Espanha, num duelo que promete ser um teste exigente. A equipa espanhola chega ao Funchal como uma das principais candidatas ao título, apesar de ter começado o Europeu com uma derrota frente à Hungria por 9-7 no arranque da prova. Entre as jogadoras de relevo do conjunto espanhol está a internacional Nona Pérez, eleita melhor jogadora europeia em 2025, que se apresenta como uma das referências da "Roja" no torneio. O Campeonato da Europa de Pólo Aquático Feminino 2026 decorre no Funchal, na ilha da Madeira, entre 26 de janeiro e 5 de fevereiro, reunindo 16 seleções nacionais no mais importante evento continental da modalidade. Os encontros disputam-se no Complexo Olímpico de Piscinas, atraindo a atenção de adeptos e especialistas para a evolução do pólo aquático feminino na Europa. Portugal procura afirmar-se num grupo competitivo, que conta também com a vice-campeã mundial, Hungria, outra das equipas fortes inseridas no Grupo B.