Samu Silva festeja o primeiro golo do Vitória.
Samu Silva festeja o primeiro golo do Vitória.FOTO: MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA
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Vitória de Guimarães sobe ao sétimo lugar após vitória sobre o Rio Ave (veja os golos)

Samu Silva e Tony Strata marcaram os golos que permitiram aos vimaranenses ultrapassarem o Moreirense.
DN/Lusa
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O Vitória de Guimarães ascendeu este sábado, 25 de abril, ao sétimo lugar da I Liga, ultrapassando o vizinho Moreirense, ao vencer em casa o Rio Ave por 2-0, em encontro da 31.ª jornada.

Samu Silva, aos 72 minutos, e o romeno Tony Strata, aos 90+5, marcaram os golos dos minhotos, que ganharam pela terceira vez nos últimos quatro jogos.

Na classificação, o Vitória passou a somar 42 pontos, mais três do que o Moreirense (oitavo), derrotado hoje na Luz, e provisoriamente menos seis do que o Famalicão (quinto), enquanto o Rio Ave é 12.º, com 34.

Veja os golos:

I Liga
V. Guimarães
Rio Ave

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