Cristiano Ronaldo é a mais recente joia do desporto da Arábia Saudita, país que em 2016 - ano em que Portugal se sagrou Campeão Europeu - colocou em marcha um plano de reestruturação da economia para se tornar menos dependente das receitas do petróleo. A esse projeto chamou Visão 2030.

Desde então, os sauditas deram sinais gigantescos de querer abrir-se ao mundo à boleia do desporto e do futebol em particular, com o objetivo de derrubar o Qatar e o Dubai como centro de negócios e eventos desportivos à escala mundial. E sempre com dinheiro ilimitado na mão, que parece comprar tudo e quase todos para divertimento de um país com 35,3 milhões de habitantes.