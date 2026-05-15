Yanis Begraoui apontou no empate do Estoril em Braga (1-1), no início deste mês, o seu 20.º golo na presente edição da I Liga.
Yanis Begraoui apontou no empate do Estoril em Braga (1-1), no início deste mês, o seu 20.º golo na presente edição da I Liga.FOTO: Estoril Praia - Futebol SAD/Facebook
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Vinte golos no campeonato português sem jogar num grande. A façanha (cada vez mais rara) de Begraoui

Avançado do Estoril é o 59.º na história e apenas o sexto neste século, fora dos três grandes, a chegar às duas dezenas de golos na I Liga. É o primeiro estorilista a consegui-lo desde 1948-49.
David Pereira
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