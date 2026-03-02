Veterano Carlos Sainz continua no Mundial de Rally-Raid e estreia Dani Oliveras como copiloto em Portugal

Carlos Sainz vai prosseguir a sua carreira no Campeonato do Mundo de Rally-Raid ao volante de um Ford e marcar presença na próxima ronda da competição, disputada em Portugal, pondo fim às dúvidas que surgiram após a sua participação no Dakar. Aos 62 anos, o tetracampeão da prova saudita inicia também uma nova fase desportiva ao trocar de copiloto, encerrando uma ligação de 14 anos com Lucas Cruz e apostando agora no catalão Dani Oliveras como novo navegador.O anúncio foi feito pelo próprio piloto espanhol nas redes sociais, confirmando a integração de Oliveras na equipa e a estreia da nova dupla já no final do mês, naquela que será a segunda prova da temporada. A mudança acontece depois de Cruz ter terminado a longa parceria com Sainz após o Dakar de 2026, abrindo espaço para uma renovação na estrutura do veterano piloto, conhecido como “El Matador”.Para Dani Oliveras, de 38 anos, trata-se de uma oportunidade marcante na carreira. O catalão iniciou o percurso competitivo nas motos antes de passar para a navegação, acumulando experiência significativa no Dakar. Soma seis participações como copiloto e outras cinco como piloto de duas rodas, tendo alcançado um nono lugar como melhor resultado nesta última categoria. A estreia como navegador aconteceu em 2019 ao lado de Gerard Farrés, nos SSV, onde terminou como vice-campeão. Em 2020 transitou para os carros com Nani Roma e, dois anos mais tarde, alcançou o quarto lugar da geral com Orly Terranova, o melhor registo absoluto até hoje.Nas últimas três edições da prova competiu ao lado do argentino Juan Cruz Yacopini, conquistando dois sétimos lugares, em 2023 e 2025, e ainda a Taça do Mundo de Bajas na temporada passada. Na edição mais recente do Dakar foi, inclusive, o espanhol mais bem classificado entre os automóveis. Oliveras encontrava-se sem equipa após o grave acidente sofrido por Yacopini, que continua em recuperação na Argentina devido a uma lesão medular.O novo navegador mostrou-se entusiasmado com o desafio e reconheceu a importância da parceria com Sainz, sublinhando tratar-se de uma responsabilidade acrescida e de uma oportunidade para continuar a evoluir no desporto. Aproveitou ainda para deixar uma mensagem de apoio ao antigo companheiro de equipa e à família Yacopini, recordando os três anos de trabalho conjunto e desejando força na recuperação.Com esta alteração, Sainz prepara-se para uma nova etapa competitiva mantendo a ambição intacta, agora com uma dupla renovada que se estreia oficialmente em território português, onde a equipa Ford procurará afirmar-se desde cedo na luta pelo campeonato..Al-Attiyah, Loeb e Carlos Sainz. Portugal vai receber a elite do todo o terreno.Nem Peugeot… nem Carlos Sainz garantidos no Dakar