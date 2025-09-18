Al-Attiyah, Loeb e Carlos Sainz. Portugal vai receber a elite do todo o terreno

A elite do todo-o-terreno vai estar em Portugal de 23 a 28 de setembro. Estão inscritas 62 equipas na categoria Auto, bem como 52 pilotos nas motos. Uma lista de luxo, onde aparecem praticamente todos os grandes nomes que correram no Dakar2025, como o tricampeão mundial e atual líder do campeonato Nasser Al-Attiyah e o nove vezes campeão do mundo de ralis, Sébastien Loeb. O português João Ferreira, atual detentor da Taça do Mundo de bajas, também estará presente, assim como o antigo bicampeão mundial de ralis, Carlos Sainz.O evento organizado pelo Automóvel Club de Portugal (ACP) faz parte do Campeonato do Mundo Rally-Raid (W2RC),e é a única que se realiza na Europa, o que mostra bem a importância de Portugal no todo-o-terreno mundial. A prova começa em Grândola, dia 23, e tem uma incursão pela Estremadura espanhola, antes de terminar em Lisboa, junto ao Padrão dos Descobrimentos, domingo, dia 28. Será a primeira vez que a capital portuguesa receberá o Campeonato do Mundo de Rally-Raid, depois de ter sido ponto de partida do Dakar em 2006 e 2007. A prova pode ser determinante para a atribuição do título mundial de pilotos e construtores: Nasser Al-Attiyah e a Toyota lideram destacados. Nos SSV, Alexandre Pinto (Polaris RZR) é um dos favoritos e pode garantir o título mundial. Nas motos, espera-se uma prova muito disputada entre os especialistas da KTM, Honda, Hero e Sherco. O português Pedro Bianchi Prata participa com uma moto 100% elétrica.