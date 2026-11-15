Vestindo a camisola 10, a jogar a titular e de sorriso rasgado, Ronaldinho Gaúcho voltou a jogar aos 46 anos
Aos 46 anos Ronaldinho Gaúcho voltou a jogar futebol e não podia estar mais feliz com isso. O jogador já fez vibrar estádios com mais de 90 mil pessoas, como o Camp Nou ou o Maracanã mas, este domingo, dia 15 de novembro, foi no pequeno Estádio Bruno Benelli, com capacidade para pouco mais de 12 mil pessoas, que voltou aos relvados com a camisola do Ravenna FC, da Série C do Calcio.
Vestindo a camisola 10 e a jogar a titular e de sorriso rasgado, Ronaldinho esteve perto de marcar golos aos 21 minutos, mas foi atrapalhado por um colega de equipa que certamente estranhou a presença. Esteve ainda esteve envolvido na jogada do golo da sua equipa - Donati fez o 1-0 aos 36 minutos - e ainda acertou na trave na marcação de um livre direto que rendeu boas fotografias, que mostram que não perdeu o estilo. Saiu aos 45 minutos do jogo da Série C do Calcio para ser ovacionado pelo lotado estádio do Ravenna, que venceria o jogo por 2-0.
Dida, antigo número 1 da baliza do AC Milan e da seleção brasileira estava presente e não se conteve, entrando no relvado para saudar o amigo. E nem os jogadores da equipa adversária, o Forlì, ficaram indiferente à presença da antiga estrela do Barcelona e da seleção do Brasil... basta olhar para a estatística e ver que, enquanto esteve em campo, só sofreu uma falta, tal o cuidado e carinho com que foi recebido pelo adversários.
O último jogo oficial de Ronaldinho tinha sido a 26 de setembro de 2015, na vitória do Fluminense sobre o Goiás (2-0). E não há informações que garantam que o brasileiro vai voltar a calçar as chuteiras para jogar. Depois de entrar como acionista assinou um acordo para voltar a jogar, mas apesar de ter sido inscrito para poder entrar em campo e jogar, a utilização do jogador prende-se com uma estratégia de marketing do clube, que pretende lançar-se internacionalmente e captar investimento com o objetivo de chegar à Série A, o campeonato principal. A notícia correu Mundo antes mesma da segunda parte do jogo da 14.ª jornada começar, confirmando assim o sucesso da iniciativa.
Atraído para o projeto do Ravenna por Ariedo Braida, antigo dirigente do AC Milan que trabalhou com o brasileiro, Ronaldinho adquiriu uma participação no modesto clube italiano, propriedade de Ignazio Cipriani, que poderá ter 'criado um monstro'.
Depois de entrar como acionista assinou um acordo para voltar a jogar, o que aconteceu hoje. e chutou a bola para o sócio-presidente. "Regressar? Ainda não sei. Não descarto a possibilidade de voltar, depende do presidente. Se ele me ligar, eu volto", disse Ronaldinho Gaúcho à Sky Sports Itália, confessando que soube a pouco: "Esses 45 minutos passaram rápido demais. No futebol, sempre foi assim para mim. Jogar deixa-me feliz. Viver estes momentos no balneário, reviver tudo isso, é magnífico. Futebol é a melhor coisa que já tive na vida."
O Ravenna FC é um clube de futebol italiano fundado em 1913, na cidade de Ravena, na região da Emília-Romanha, que ocupa o 2.º lugar do Grupo B do campeonato da 3.º terceira divisão do futebol italiano, após vencer, este domingo, o Forlì, por 2-0.
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