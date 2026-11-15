Vestindo a camisola 10, a jogar a titular e de sorriso rasgado, Ronaldinho Gaúcho voltou a jogar aos 46 anos

Aos 46 anos Ronaldinho Gaúcho voltou a jogar futebol e não podia estar mais feliz com isso. O jogador já fez vibrar estádios com mais de 90 mil pessoas, como o Camp Nou ou o Maracanã mas, este domingo, dia 15 de novembro, foi no pequeno Estádio Bruno Benelli, com capacidade para pouco mais de 12 mil pessoas, que voltou aos relvados com a camisola do Ravenna FC, da Série C do Calcio.

Vestindo a camisola 10 e a jogar a titular e de sorriso rasgado, Ronaldinho esteve perto de marcar golos aos 21 minutos, mas foi atrapalhado por um colega de equipa que certamente estranhou a presença. Esteve ainda esteve envolvido na jogada do golo da sua equipa - Donati fez o 1-0 aos 36 minutos - e ainda acertou na trave na marcação de um livre direto que rendeu boas fotografias, que mostram que não perdeu o estilo. Saiu aos 45 minutos do jogo da Série C do Calcio para ser ovacionado pelo lotado estádio do Ravenna, que venceria o jogo por 2-0.

Dida, antigo número 1 da baliza do AC Milan e da seleção brasileira estava presente e não se conteve, entrando no relvado para saudar o amigo. E nem os jogadores da equipa adversária, o Forlì, ficaram indiferente à presença da antiga estrela do Barcelona e da seleção do Brasil... basta olhar para a estatística e ver que, enquanto esteve em campo, só sofreu uma falta, tal o cuidado e carinho com que foi recebido pelo adversários.