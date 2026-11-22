Max Verstappen conquistou na madrugada deste domingo, 22 de novembro (hora de Lisboa), o Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1, somando a quarta vitória da temporada de 2026.

Num circuito urbano marcado por uma reta principal de quase dois quilómetros ao longo da Strip, o piloto da Red Bull Racing segurou a liderança desde a pole position até à bandeira de xadrez, cruzando a meta com apenas 0,639 segundos de vantagem sobre Lando Norris (McLaren) e 1,529 segundos sobre Oscar Piastri (McLaren), que protagonizou uma recuperação notável desde o 17.º lugar da grelha.

Mas esta sucinta descrição está longe de relatar o 'festival' de ultrapassagens e reultrapassagens que aconteceram ao longo do Grande Prémio, tanto no ataque ao primeiro lugar como mo miolo do pelotão

Regresso dos duelos 'à antiga' mas pela via da eletrónica

A corrida noturna no Nevada ficou marcada por um ritmo frenético de trocas de posições que evocou as batalhas típicas da Fórmula 1 dos anos 1970. Só que, se há meio século o fenómeno se explicava exclusivamente pela aerodinâmica rudimentar e pelo cone de aspiração (slipstream) aproveitado pelos pilotos para ganhar velocidade, em 2026 o espetáculo resulta da combinação entre este vácuo conseguido nas longas retas, adicionado ao efeito aerodinâmico que os componentes móveis das asas dianteira e traseira dos carros agora posuem e, muito especialmente, a exigente gestão energética imposta pelos novos regulamentos técnicos.

Com a componente elétrica das unidades motrizes a debitar 350 kW — perto de metade da potência total do monolugar —, a gestão da bateria tornou-se a principal arma ofensiva e defensiva. E tal foi bem evidente nesta corrida, pois o traçado facilita-o.

Ao longo de toda a prova, liderar à entrada da reta da Strip revelou-se uma armadilha tática: quem seguia atrás poupava energia graças ao vácuo e podia acionar o modo de ultrapassagem (Manual Override Mode) para manter a potência elétrica máxima até velocidades mais elevadas, consumando a manobra antes da travagem, apenas para ficar vulnerável à resposta imediata nas curvas seguintes. Algo que Verstappen fez de forma magistral ao longo de toda a prova.

Foi desta forma que o neerlandês construiu o triunfo. O piloto da Red Bull evitou sempre queimar a carga elétrica demasiado cedo nas retas, reservando energia suficiente para se defender nas zonas críticas de travagem e soube impedir que George Russell, primeiro, e Andrea Kimi Antonelli, depois, conseguissem em qualquer momento consolidar a liderança.

Erros tardios da Mercedes e incidentes no pelotão

A pressão constante exercida por Verstappen acabou por forçar o erro dos seus perseguidores diretos na fase decisiva da corrida. Já na fase final da corrida, depois de uma intensa luta interna entre os dois pilotos da Mercedes, George Russell — que tinha arrancado da primeira fila ao lado do neerlandês — vira-se ultrapassado por Kimi Antonelli. Na tentativa de recuperar a posição ao já campeão do mundo e companheiro de equipa, à 49.ª de 50 voltas, bloqueou os travões e acabou por tocar nas barreiras da Curva 5.

O britânico ainda conseguiu regressar à pista, mas caiu para o 9.º posto final.

Pouco depois, na última volta, foi a vez de Antonelli perder rendimento. O italiano viu assim desfazer-se grande parte da boa recuperação que conseguira - partira de 6.º após ter sido o mais rápido na qualificação, mas tinha uma penalização por troca de motor - e deixou escapar o pódio para a dupla da McLaren, terminando em 4.º lugar.

Antes do desfecho nas voltas finais, a prova já tinha sido agitada por vários incidentes ao longo do pelotão.

Logo antes da partida, Alexander Albon (Williams) ficou impedido de alinhar devido a problemas técnicos.

Nas primeiras voltas, Lewis Hamilton (Ferrari) recebeu uma penalização de 10 segundos por sair de pista e ganhar vantagem numa disputa com Lando Norris e Charles Leclerc.

Mais adiante, um toque de Sergio Pérez (Cadillac) no Haas de Rafael Câmara provocou o abandono do mexicano e obrigou à entrada do Safety Car, período durante o qual o estreante Arvid Lindblad (Racing Bulls), que rodava no top 5, perdeu o controlo com os pneus frios e abandonou.

Também Isack Hadjar (Red Bull), 4.º na grelha, viu a sua corrida comprometida por uma falha súbita na asa dianteira, caindo para 14.ª posição.

A luta pelos lugares pontuáveis ficou ainda marcada por um incidente interno na Ferrari: Charles Leclerc colidiu com o colega de equipa Lewis Hamilton, provocando um pião ao britânico. Tal valeu ao monegasco uma penalização de 10 segundos, que o atirou para o 10.º lugar.

Hamilton, por sua vez, ainda conseguiu terminar a corrida no 7.º posto.

Quem capitalizou os percalços na frente foi a Alpine, que colocou Pierre Gasly em 5.º e Franco Colapinto em 6.º, ao passo que Carlos Sainz Jr. (Williams) assinou uma excelente recuperação desde o 20.º lugar da grelha até à 8.ª posição.