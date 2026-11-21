Andrea Kimi Antonelli assinou a volta mais rápida da qualificação para o Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1, na madrugada deste sábado, mas será Max Verstappen a partir da "pole position" na corrida deste domingo, marcada para as 04h00 (hora de Portugal Continental).

O piloto italiano da Mercedes registou a melhor marca da sessão em 1:33.893, deixando o neerlandês da Red Bull a 0,258 segundos, mas uma penalização de cinco lugares na grelha de partida altera a ordem da frente.

A sanção aplicada a Antonelli resulta da introdução do sexto motor de combustão interna (ICE) da temporada no seu monolugar. Como o já sagrado campeão mundial de 2026 havia excedido o limite regulamentar de unidades motrizes no Grande Prémio de Itália, em Monza — onde cumpriu uma penalização de dez lugares pela primeira infração —, esta segunda troca acarreta um recuo de cinco posições, atirando-o para o sexto posto da grelha.

A equipa alemã aproveitou a ocasião para estrear no carro do italiano uma especificação atualizada do turbocompressor, desenvolvida ao abrigo do sistema ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) da FIA, bem como um novo sistema de escape. Tratando-se apenas do quarto turbo utilizado por Antonelli em 2026, o componente não gerou penalizações adicionais, permitindo à Mercedes validar, em contexto real de competição, evoluções preparadas para a próxima época.

Com o recuo do colega de equipa, Max Verstappen (1:34.151) herda o primeiro lugar da grelha e terá a seu lado na primeira linha George Russell (1:34.224), num reencontro que promete tensão depois de ambos terem protagonizado um toque durante a terceira sessão de treinos livres.

Lando Norris (McLaren) sobe ao terceiro posto, à frente de Isack Hadjar (Red Bull) e de Arvid Lindblad (Racing Bulls), que garantiu o quinto lugar de partida. A

fase decisiva (Q3) ficou marcada por uma intensa disputa pelo cone de aspiração ("slipstream") na volta de preparação entre os pilotos da Mercedes, Alpine e Racing Bulls, com todos a conseguirem abrir a última tentativa a tempo, mas sem capacidade para superar o registo de Antonelli.

A grande surpresa, pela negativa, da sessão foi o afastamento duplo da Ferrari na Q2, algo que não acontecia à "Scuderia" desde o Grande Prémio do Canadá de 2024.

Charles Leclerc (11.º, com 1:35.197) comprometeu a passagem ao cometer um erro na Curva 1 e não conseguiu regressar a tempo à linha de meta para efetuar uma última volta rápida. Já Lewis Hamilton (12.º, a 0,167 segundos do corte para a Q3) nunca encontrou aderência suficiente no traçado urbano norte-americano.

Além de Antonelli, a grelha provisória para a 21.ª ronda do campeonato sofre alterações significativas devido a penalizações por trocas de componentes nas unidades motrizes aplicadas a Oscar Piastri (-10 lugares, caindo de 7.º para 17.º), Carlos Sainz Jr. (-10 lugares, de 14.º para 20.º), Lance Stroll (-10 lugares, de 20.º para 21.º) e Oliver Bearman (-35 lugares, partindo do 22.º e último posto).