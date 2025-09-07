Verstappen vence em Monza, a casa da Ferrari

O icónico Grande Prémio de Itália, em Monza, foi vencido este domingo, 07 de setembro, por Max Verstappen. Foi a terceira vitória do piloto da Red Bull nesta temporada. A corrida no rápido circuito conhecido como a "casa" da Ferrari foi a 16.ª ronda da temporada.Verstappen manteve o primeiro lugar no grid durante quase toda a corrida. "Nós administramos o ritmo muito bem durante aquela primeira passagem, e acho que fizemos um pit no momento certo, e com os pneus duros no final você pode empurrar um pouco mais - eles são um pouco mais resilientes. Execução fantástica por todos de toda a equipa. Acho que o fim de semana inteiro estivemos nisso e é super agradável ganhar cá", declarou o tricampeão mundial.O pódium foi o mesmo da corrida sprint de sábado, com Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro. Com o resultado, a McLaren continua na liderança do campeonato de construtores..O quarto lugar ficou com Charles Leclerc, da Ferrari. Lewis Hamilton terminou em sexto, ambos os resultados comemorados pela maré vermelha tradicional de Monza. A quinta posição ficou com George Russel, da Mercedes.O australiano Oscar Piastri mantém-se em primeiro lugar na temporada, com uma distância de 31 pontos sobre o britânico Lando Norris, companheiro de equipa. O próximo fim de semana é de folga no calendário do campeonato. A paragem seguinte será em Baku, no Azerbaijão, a 22 de setembro..Rui Marques, o português na alta roda da Fórmula 1.Governo já apresentou proposta para Grande Prémio de F1, mas não diz quanto custa