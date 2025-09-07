Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Desporto

Verstappen vence em Monza, a casa da Ferrari

Corrida em Itália terminou com o mesmo resultado da sprint de sábado, com a McLaren a completar o trio de vitoriosos.
Amanda Lima
O icónico Grande Prémio de Itália, em Monza, foi vencido este domingo, 07 de setembro, por Max Verstappen. Foi a terceira vitória do piloto da Red Bull nesta temporada. A corrida no rápido circuito conhecido como a "casa" da Ferrari foi a 16.ª ronda da temporada.

Verstappen manteve o primeiro lugar no grid durante quase toda a corrida. "Nós administramos o ritmo muito bem durante aquela primeira passagem, e acho que fizemos um pit no momento certo, e com os pneus duros no final você pode empurrar um pouco mais - eles são um pouco mais resilientes. Execução fantástica por todos de toda a equipa. Acho que o fim de semana inteiro estivemos nisso e é super agradável ganhar cá", declarou o tricampeão mundial.

O pódium foi o mesmo da corrida sprint de sábado, com Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro. Com o resultado, a McLaren continua na liderança do campeonato de construtores.

O quarto lugar ficou com Charles Leclerc, da Ferrari. Lewis Hamilton terminou em sexto, ambos os resultados comemorados pela maré vermelha tradicional de Monza. A quinta posição ficou com George Russel, da Mercedes.

O australiano Oscar Piastri mantém-se em primeiro lugar na temporada, com uma distância de 31 pontos sobre o britânico Lando Norris, companheiro de equipa.

O próximo fim de semana é de folga no calendário do campeonato. A paragem seguinte será em Baku, no Azerbaijão, a 22 de setembro.

Fórmula 1
Max Verstappen
Mundial de Fórmula 1
Ferrari

