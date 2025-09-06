Verstappen arranca na 'pole position' este domingo em Monza

Max Verstappen será o primeiro da fila no Grande Prémio da Itália de Fórmula 1. O piloto da Red Bull fez a sua melhor volta em 1.18,792 minutos. A dupla da McLaren completou o trio que foi mais rápido no qualifying deste sábado, 06 de setembro.O britânico Lando Norris ficou a apenas 0,077 segundos de Max, enquanto Oscar Piastri ficou em terceiro, com uma distância de 0,113 do piloto da Red Bull.A segunda e a terceira sessões de treinos livres tinha sido dominda pela McLaren, enquanto Lewis Hamilton, da Ferrari, foi o mais rápido da primeira sessão em Monza, a casa da equipa italiana. Hamilton, inclusive, foi penalizado em cinco posições e vai largar da 12º posição, por ter infringido bandeiras amarelas na volta de apresentação da prova anterior, os Países Baixos.“Aqui é fácil cometer um erro. Senti-me muito bem na Q3. O carro funcionou melhor do que em todo o fim de semana e poder lutar pela ‘pole position’ é algo que me deixa muito contente”, disse Max Verstappen. Ao falar da expetativa para a corrida deste domingo, foi cauteloso. “Historicamente, a corrida complica-se-nos um pouco mais. Vamos ver o que acontece amanhã”, disse o tricampeão de F1.O GP de Itália, na histórica pista de Monza, um dos circuitos mais velozes do mundo, ocorre às 14:00 (hora de Lisboa). São 53 voltas que incluem retas onde os pilotos podem chegar aos 350 quilómetros por hora..Governo já apresentou proposta para Grande Prémio de F1, mas não diz quanto custa.Rui Marques, o português na alta roda da Fórmula 1