Verstappen garante pole position do GP do Bahrain

O piloto holandês Max Verstappen conseguiu neste sábado a pole position para o Grande Prêmio do Bahrain, a primeira corrida da temporada 2023 da Fórmula 1, à frente do seu companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Perez.

Os Ferrari de Charles Leclerc e Carlos Sainz vão largar na segunda fila da grelha de partida do circuito de Sakhir, enquanto o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) completa o top 5 do treino de classificação deste sábado.

Esta é a primeira vez que a Red Bull bloqueia a primeira fila no Bahrain, pista onde não vence desde 2013, quando o recém-aposentado Sebastian Vettel triunfou.

Verstappen, de 25 anos, conseguiu assim a sua 21ª pole na carreira e foi um presente perfeito para seu pai, Jos, que faz este sábado 51 anos.

"É uma surpresa muito agradável", disse Verstappen. "Não esperava estar na pole depois dos últimos dias." O holandês vai tentar agora a sua primeira vitória no Circuito Internacional do Bahrein no domingo, na décima tentativa. Em caso de vitória, será o seu primeiro triunfo na corrida de abertura da temporada.