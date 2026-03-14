Velejadores portugueses Beatriz Gago e Rodolfo Pires terminam Europeu de 470 no 4º lugar

Os velejadores portugueses Beatriz Gago e Rodolfo Pires terminaram na quarta posição no Campeonato da Europa da classe 470, competição internacional de vela que decorreu em Albufeira/Vilamoura, reunindo 55 duplas de 21 países. A dupla nacional conseguiu subir um lugar na classificação geral nas regatas decisivas da chamada medal series, terminando a prova com 44 pontos, a apenas oito do pódio. Na fase final da competição, Gago e Pires registaram um terceiro e um quinto lugar nas duas últimas regatas, resultados que lhes permitiram consolidar a quarta posição entre a elite europeia da modalidade. Já a outra dupla portuguesa presente nas regatas decisivas, composta pelos olímpicos Diogo Costa e Carolina João, concluiu o campeonato no décimo lugar da classificação geral. Antes das regatas finais, as duas tripulações portuguesas tinham garantido presença na medal series depois de boas prestações na frota de ouro, mantendo-se entre as melhores equipas da prova. Na véspera da decisão, Beatriz Gago e Rodolfo Pires ocupavam o quinto lugar da classificação com 36 pontos, enquanto Diogo Costa e Carolina João seguiam em oitavo, confirmando a competitividade portuguesa num campeonato que contou com as melhores equipas europeias. O Campeonato da Europa de 470 foi conquistado pela dupla britânica Martin Wrigley e Bettine Harris, seguida dos italianos Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini e dos espanhóis Jordi Xammar e Marta Cardona, que completaram o pódio. Apesar de ficarem fora dos três primeiros lugares, os resultados das equipas portuguesas confirmam a consistência competitiva da vela nacional no panorama europeu.